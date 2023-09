Ryder Cup, il Team Europe scalda i motori: Hovland fa buca in un colpo solo

La Ryder Cup comincerà ufficialmente domani, ma i suoi protagonisti stanno già iniziando a dare spettacolo. Sul green del Marco Simone i due Team, quello Usa e quello Europe, si stanno allenando in vista dell'inizio dell'evento golfistico più atteso e prestigioso al mondo, che per la prima volta sbarca in Italia.

A Roma sono tantissimi i turisti accorsi per assistere alla gara, e già nella mattinata di oggi le attese non sono state deluse.

Tra i golfisti più attesi c'è sicuramente Viktor Hovland, norvegese che quest'anno ha vinto diversi tornei del circuito guadagnandosi la chiamata nel Team Europe.

🚨 VIKTOR HOVLAND MAKES A HOLE-IN-ONE ON A PAR 4! #TeamEurope pic.twitter.com/OnsEG19UC6 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2023

Hovland, durante la sessione di allenamento, si è reso protagonista di quello che in gergo golfistico viene chiamato "hole-in-one", vale a dire fare buca con un solo colpo. La speranza è che Hovland possa ripetersi in gara, per riportare il Team Europe a conquistare la Ryder Cup.