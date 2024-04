Udinese-Roma, come funziona il recupero? Formazioni, cambi, squalifiche: ecco le regole

La Roma si prepara a tornare in campo il 25 aprile contro l'Udinese, quando cui giocherà il recupero della 32ª giornata. La partita durerà solo 19 minuti più recupero, ovvero il tempo mancante dal match sospeso il 14 aprile. La gara era stata interrotta a causa di un malore che ha colpito Evan Ndicka, difensore centrale della Roma, che intorno al 72' si è accasciato a terra. I paramedici si sono allertati subito per soccorrere il difensore che è stato trasportato fuori dal terreno di gioco in barella. Ora i giallorossi torneranno in campo, ma nel recupero ci sono alcune cose che possono cambiare.

Roma, N'Dicka riceve l'idoneità sportiva. Via libera al ritorno in campo