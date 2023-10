La Vigor Perconti fa sei sostituzioni, respinto il ricorso dell'Aranova: «Sono state riscritte le regole»

Sta facendo molto discutere nel mondo del calcio dilettante laziale la sentenza del giudice sportivo su un ricorso dell’Aranova per un match del campionato di Under 19 Elite contro la Vigor Perconti. La società di Fiumicino, sconfitta sul campo per 2-0, ha chiesto la vittoria a tavolino per effetto delle sei sostituzioni effettuate dal club capitolino nel corso della gara (se ne possono effettuare fino a un massimo di cinque, da regolamento). Ma la sentenza del giudice ha respinto il ricorso visto che l’ultimo cambio è stato effettuato già sul punteggio di 2-0, al quinto minuto di recupero, e successivamente si è giocato solo un altro minuto supplementare.

«La circostanza segnalata dalla reclamante non ha avuto influenza sul risultato della gara, la cui regolarità non è stata dunque inficiata – ha scritto il giudice nella sentenza - Questo poiché, come da giurisprudenza consolidata, la presenza sul terreno di gioco di un calciatore in posizione “irregolare” non costituisce elemento sufficiente a determinare l’irregolarità della gara, ma è necessario verificare l’effettiva incidenza del fatto sulla regolarità dell’incontro di per sé una irregolarità tale da inficiare la competizione, ma è necessari la prova di un comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara. Pochi secondi, sul risultato già acquisito di 0-2 a favore della società Vigor Perconti, non sono sufficienti ad un calciatore per alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico della gara, soprattutto in assenza del tempo necessario per intervenire agonisticamente».

Il giudice ha comunque inflitto alla Vigor Perconti un’ammenda di 200 euro e la squalifica di un dirigente fino al 20 ottobre.

Sui social la sentenza ha creato un polverone di polemiche e in tanti hanno criticato la decisione del giudice: «Caso pericolosissimo, sono state riscritte le regole». Non è mancata la presa di posizione della stessa Aranova: «Abbiamo appreso con profondo stupore l’esito del ricorso. La storia del calcio laziale viene riscritta a stagione in corso con una sentenza che non soltanto crea un pericolosissimo precedente, ma che non fa altro che smentire il regolamento che prevede un massimo di cinque cambi per società senza nessuna deroga in tal senso. Da quello che si legge sarà dunque necessario analizzare di volta in volta quanto il sesto o settimo o ottavo cambio avranno contribuito al raggiungimento del risultato finale con una quantità di ricorsi e controricorsi no stop da questo momento in poi? Probabilmente sì, ma l’Aranova andrà avanti in tutte le sedi opportune per far valere le proprie ragioni».