Un gol di Alessandro al 92' regala 3 punti d'oro all'Amatrice Rieti: Aranova ko 1-2. Di Loreto: «L'importante era vincere»

RIETI - Amatrice Rieti all’ultimo respiro: 1-2 sull’Aranova e reatini che rimangono aggrappati al ritmo della Maccarese che batte Ladispoli e sale a 57 punti, 3 in più degli amarantocelesti e del Pomezia.

La gara

Mister Gardini cambia un po’ rispetto alla precedente giornata. Torna Scipioni dalla squalifica, Mattei parte dal primo minuto così come Diarra e Calitis. Queste le tre novità. Di fronte un ex amarantoceleste, tra i pali dell’Aranova Lorenzo Zonfrilli a Rieti in serie D nella stagione 2015/16.

Partono bene gli ospiti trovando il gol del vantaggio già all’11’ con Rossi di testa su corner. I padroni di casa riprendono la partita con un tiro dal limite di Massimiani deviato in rete. Nel finale di primo tempo l’Amatrice Rieti colpisce una traversa e impegna più volte Zonfrilli.

Nella ripresa sale l’Aranova ma senza creare grandi patemi a Egidio. Più volte i reatini hanno la palla per il sorpasso che arriva solo al 47’ quando Alessandro decide di chiudere la gara. Su punizione dai 25 metri mette la palla dove Zonfrilli non può arrivare: gol da applausi per un giocatore di altre categorie.

Le dichiarazioni del ds Mattia Di Loreto

«Erano tre punti fondamentali dopo la sconfitta contro la Maccarese e visti i risultati delle altre concorrenti.

Non era facile. La prestazione un po’ sottotono ma abbiamo agguantato il risultato ed è questo quello che conta. I campionati passano anche da queste giornate. Siamo molto contenti, andiamo avanti».

Il tabellino

Aranova: Zonfrilli, Battaiotto, Germoni, Delluomo, Tartaglione, Pucci, Lo Duca, Hrustic, Teti, Massimiani, Forti. A disp. Sideri, Ergemlidze, Cupperi, Di Loreto, Borrazzo, Rosi, Rampignigni, Morosi, Alaimo. All. Pierluigi Vigna

SS Amatrice Rieti: Egidio, Filosa, Scipioni, A. Fiscaletti, Mattei, Calitis, De Fato, Diarra, Sarritzu, Rossi, Alessandro. A disp. Capriccioli, Bertino, Tiraferri, Di Nicola, Boncompagni, Aversa, Grassi, Felici, S.Fiscaletti. Aldo Gardini

Arbitro: Merlino di Pontedera (Lanzarellotto e Gallese)

Marcatori: 11’pt Rossi, 38’pt Massimiani, 47’st Alessandro.