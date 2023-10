Grassi-gol e l'Amatrice Rieti scardina il muro dell'Aranova (1-0). Foto. Il Pomezia resta a -1

RIETI - Un super gol del reatino Leonardo Grassi regala i tre punti all' Amatrice Rieti che si congeda dallo 'Scopigno' - dal 5 novembre chiuso per il rifacimento del manto - con una vittoria importantissima contro l'Aranova.



Un tiro a giro sul secondo palo al 17' della ripresa, Zonfrilli fuori causa e il boato dello stadio ad accompagnare l'esultanza del baby amarantoceleste cresciuto calcisticamente a due passi da quello stesso stadio che oggi gli tributa applausi. Alla fine della stagione, questa potrebbe rivelarsi una vittoria preziosa perché arrivata al termine di 95' combattuto nel corso dei quali l'Aranova le ha provate tutte per non subire gol. Non avendo, però, fatto i conti con Grassi che insieme ai suoi compagni di squadra si gode i tre punti e un secondo posto in scia al Pomezia.