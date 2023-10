Mourinho-Roma, cosa succede? A Cagliari si scrive il destino, Friedkin non si è mosso per il rinnovo. E José: «Un giorno allenerò in Arabia»

«Sono convinto che un giorno lavorerò in Arabia. Non so quando, ma un giorno accadrà». Parola di José Mourinho in un’intervista rilasciata al programma arabo Elhekayashow il giorno in cui a Trigoria è stato presentato il nuovo sponsor Riyadh Season che verserà nelle casse del club 25 milioni in due anni. Il tecnico portoghese ha rivelato di essere stato già avvicinato in estate e aver ricevuto una delle offerte più ricche fatte mai a un allenatore di calcio. All’epoca lui scelse di rifiutarla per mantenere la parola data ai calciatori della Roma e al pubblico giallorosso dopo la finale di Europa League persa a Budapest contro il Siviglia: «Adesso sono a Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro, però, e quella di allenare in Arabia è una cosa che farò sicuramente».

Mourinho ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024, il proprietario Dan Friedkin non si è ancora mosso per rinnovarlo, né ha dato segnali in tal senso.

Intanto, Mourinho prosegue con il suo lavoro a Trigoria nonostante l’avvio negativo che ha fatto piombare la squadra negli ultimi posti in classifica. Domani sera la trasferta di Cagliari dove si scriverà parte del destino dello Special One.