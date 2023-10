Amatrice Rieti vuole ritrovare il successo: allo Scopigno c'è l'Aranova. Angelone: «Puntiamo al riscatto»

RIETI - L'Amatrice Rieti punta a tornare al successo, la vetta è solo a un punto. Domani allo “Scopigno” (ore 14,30) riceverà la visita dell’Aranova nell’ultima gara interna giocata allo stadio prima della chiusura per il rifacimento del manto erboso. La squadra, a centrocampo, dovrà fare a meno di De Fato, squalificato per tre turni (la società ha già preannunciato il ricorso), ma le risorse a disposizione del tecnico VincenzinoAngelone sono tante e tali da poter sopperire ugualmente all’assenza del mediano capitolino. Sarà ancora 4-3-3 con la possibilità di ritrovare, nell’undici titolare, il reatino Francesco Mattei che nell’ultimo periodo è stato meno utilizzato.



«Sarà una partita importante sotto molti aspetti, utile in particolar modo per quanto riguarda la classifica, il morale e per riscattarci dalla scorsa sconfitta - afferma Angelone - Durante la settimana i ragazzi hanno dimostrato di volersi redimere, e ognuno di loro scenderà in campo con la voglia di trovare le vittoria che manca da due giornate.

Nonostante la squalifica di De Fato, e Covarelli in dubbio a causa di un problema all’adduttore che lo ha tenuto fermo per un paio di giorni, abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia e valida, dove tutti possono essere potenziali titolari».