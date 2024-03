Torino-Fiorentina, scintille tra Italiano e Juric che viene espulso: cosa è successo

Torino-Fiorentina finisce con le scintille, ma non in campo tra i giocatori come successo in Lazio-Milan, ma tra le panchine. I protagonisti sono stati Vincenzo Italiano e Ivan Juric, con quest'ultimo che ha avuto la peggio ed è stato espulso. L'allontanamento dal campo è arrivato dopo che l'arbitro Marchetti ha ammonito entrambi i tecnici che battibeccavano, ma il granata aveva già ricevuto un giallo. Le polemiche sono continuate anche dopo il triplice fischio, con i dirigenti dei granata che hanno incontrato al panchina viola per fare chiarezza.

Cosa è successo

Le prime polemiche erano cominciate a fine primo tempo, ma poi al 90' è arrivato lo scontro che ha portato all'espulsione di Juric. Come riporta Dazn, Italiano si è lamentato per un fallo di punizione dalla trequarti e il tecnico granata ha risposto per le righe con le temperature che si sono alzate.

Marchetti ha deciso così di sedare gli animi ammonendo entrambi i tecnici, il secondo per il croato che si è anche avvicinato alla panchina viola mentre andava in tribuna per ribadire il suo pensiero.