Lazio, Tudor elogia Kamada: «Magari averne 10 come lui»

Igor Tudor, tecnico della Lazio, esprime soddisfazione per la vittoria contro il Verona, enfatizzando l'importanza di aver preparato la partita come fosse una finale e lodando i suoi giocatori per aver superato la stanchezza mentale in una partita cruciale. «Sono soddisfatto perché questo Verona era molto difficile da battere, l'abbiamo preparata come fosse una finale. Abbiamo fatto una bella partita perché c'era stanchezza mentale e loro si giocavano la vita, devo fare i complimenti ai ragazzi. Champions? Fare calcoli non serve, bisogna pensare gara dopo gara e vedere cosa fanno gli altri. Dobbiamo cercare di sbagliare meno possibile, siamo sulla strada giusta e ce la giochiamo fino alla fine»

Lazio, Verona battuto 1-0: il gol dell'ex di Zaccagni vale la quarta vittoria di fila per Tudor

Parlando di Daichi Kamada, Tudor lo descrive come un giocatore eccezionale e versatile: «è un giocatore fantastico, può coprire vari ruoli, non molla mai, è un computer. Magari avere dieci Kamada in squadra, tutti gli allenatori lo vorrebbero» Infine, riguardo al mercato, il tecnico anticipa che ci saranno aree da migliorare: «Ci sarà da lavorare ma penso che tanti giocatori possono starci in questa rosa e fare il mio tipo di calcio. Dobbiamo provare a migliorare, staremo attenti a completarci ma vedo gente che si diverte ed è un piacere allenare questi ragazzi. Ora dobbiamo solo finire al meglio»