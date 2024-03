Monza-Roma, ecco perché è stato annullato il gol di Cristante (dal Var)

Monza-Roma comincia subito tra le polemiche con la squadra arbitrale che ha annullato il gol di Cristante al 18'. Il centrocampista numero 4 aveva calciato a botta sicura di piatto nel cuore dell'area dopo il bell'assist di Dybala. L'argentino aveva ricevuto bene il pallone sulla fascia sinistra e poi a rimorchio aveva servito l'ex Milan. La rete però è stata annullata per fuorigioco, con Piccinini che ha seguito la decisione di Pairetto, addetto al Var.

Cosa è successo

Dalle immagini del Var è emerso come proprio la posizione di Dybala era in fuorigioco. È stato questo il motivo dell'annullamento della rete di Cristante, che era riuscito a sbloccare la gara. Dopo circa 4 minuti di attesa, i tifosi e i calciatori hanno conosciuto l'esito della decisione di Pairetto, che al Var ha deciso di annullare tutto per un tallone in fuorigioco del numero 21 giallorosso.