Bundesliga, annullato il rigore al Borussia Dormtund dopo il gol di Sabitzer: cosa è successo

Ha dell'incredibile quello che è successo in Bundesliga oggi pomeriggio, nel match tra Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach con un rigore annullato per i gialloneri. Sul dischetto si era presentato Marcel Sabitzer che ha segnato la rete del momentaneo 3-1, ma ciò che è successo qualche istante prima che la palla entrasse in porta ha dell'incredibile. L'arbitro aveva deciso di annullare il rigore rendendo la rete così non valida.

Cosa è successo

Il calcio dagli undici metri in favore del Dortmund era stato assegnato per un intervento in ritardo di Omlin su Adeyemi. Dopo il tiro dal dischetto di Sabitzer, il fischietto tedesco aveva alzato il braccio rendendo inutili i festeggiamenti dei gialloneri. Mentre il centrocampista si preparava a calciare in porta, era arrivata la chiamata del Var che ha riferito all'arbitro un'irregolarità. Dopo aver fermato tutto, il direttore di gara è andato all'On Field Review annullando di fatto il rigore. Un iter non comune e che potrebbe anche portare le due squadre (più il Borussia Moenchengladbach che il Dortmund) a chiedere di rigiocare la partita.