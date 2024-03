Napoli-Juventus, che atmosfera al Maradona: nuovo sold out. Attesi in 50mila domani sera

La certezza è una sola: lo stadio Maradona farà registrare nuovamente il sold out. I biglietti sono praticamente esauriti: è disponibile soltanto l’ultima scorta di Tribuna Posillipo, ma i 50mila rappresentano la realtà. È stata una delle costanti di questo campionato e ovviamente non fa eccezione Napoli-Juventus che non è mai una sfida come tutte le parti. È la storia di una rivalità infinita, De Laurentiis ha poi aggiunto altro sale perché sta valutando la possibilità di un ricorso all’Uefa per l’eventuale ammissione della Juventus al Mondiale per club. I tempi sono lunghi, bisogna pensare soltanto al match di domani. Per il Napoli sarà fondamentale vincere per continuare la rincorsa in campionato e guadagnarsi un posto in Europa nella prossima stagione. Il 6-1 al Sassuolo ha riacceso la speranza, ma adesso serve continuità per alimentare la rimonta.

De Laurentiis: «Il calcio è malato, deve essere gratis per tutti. I campionati non sono produttivi»

Le scelte di Calzona

L’allenatore è rimasto ancora una volta in silenzio: il Napoli ha deciso di evitare le conferenze pre-partita rimandando a domani sera le parole del nuovo condottiero azzurro. Calzona sta curando tutti i dettagli e pensa a due novità rispetto al match contro il Sassuolo: in difesa Juan Jesus è favorito su Ostigard per affiancare Rrahmani. Sulla fascia sinistra dovrebbe tornare titolare Olivera al posto di Mario Rui. L’altro dubbio riguarda la mediana: Traorè è in crescita e l’ha dimostrato pure al Mapei Stadium, ma c’è anche l’opzione Zielinski che almeno in campionato rappresenta una risorsa. Nessun dubbio davanti. Il Napoli si aggrappa ai suoi fenomeni per recuperare il terreno perduto: Osimhen è reduce dalla tripletta al Sassuolo, Kvaratskhelia si è scrollato da dosso i cattivi pensieri con una doppia pennellata d’autore. Toccherà a loro – assieme a Politano – provare a mettere in difficoltà la Juventus per regalare una notte magica ai 50mila: la società ha deciso di anticipare l’apertura dei tornelli alle 18 proprio per facilitare l’accesso allo stadio Maradona dei tanti tifosi.