Cambogia, esplosione in una base militare: morti 20 soldati

Un tragico incidente si è verificato in Cambogia , dove un'esplosione in un deposito di munizioni ha causato la morte di almeno venti soldati e il ferimento di molti altri. L'incidente è avvenuto all'interno di una base militare nella provincia di, a ovest della capitale. Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha comunicato la notizia, esprimendo profondo shock e cordoglio attraverso una dichiarazione su Facebook . «Sono profondamente scioccato nel ricevere la notizia dell'esplosione delle munizioni», ha detto, aggiungendo le sue «più sentite condoglianze» ai familiari delle vittime. Le cause dell'esplosione non sono ancora state chiarite. Foto e video diffusi sui social media mostrano un edificio completamente distrutto e avvolto dalle fiamme.