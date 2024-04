Oggi 28 aprile 1967, Cassius Clay rifiuta la chiamata alle armi in Vietnam

Cassius Clay, che più tardi avrebbe cambiato il suo nome in Muhammad Ali, i 28 aprile 1967 prese posizione rifiutando la chiamata alle armi durante la guerra del Vietnam . Questo "no" non solo fu un gesto di protesta contro il conflitto, ma ebbe anche significative conseguenze personali, tra cui la revoca del suo titolo di campione mondiale di pugilato. Questo episodio è diventato un simbolo significativo della resistenza contro le ingiustizie sociali e politiche, sottolineando il coraggio e l'impegno di Ali nei confronti dei suoi principi etici e morali.