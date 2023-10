Tonali e le scommesse, l'agente: «Ora la sua partita più importante è contro la ludopatia». E lui va in Procura a Torino

Sandro Tonali è arrivato in Procura a Torino. Il centrocampista del Newcastle ha deciso di confessare e collaborare con gli inquirenti per ottenere termini di patteggiamento simili a quelli ottenuti da Fagioli. «È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli. Sandro sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà».

Scommesse, Fagioli ottiene lo sconto: verso un anno di squalifica. Anche Tonali punta al patteggiamento

Così il procuratore di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, sul coinvolgimento del giocatore nella vicenda scommesse. «Sandro ha capito che deve affrontare in maniera determinata il suo problema e ha già cominciato un percorso importante» ha detto l'agente a margine di un convegno organizzato presso l'Ambasciata italiana a Londra.

«Complimenti al Newcastle che è sempre stato affianco a Sandro», ha continuato l'agente, «lui è sotto shock, è scosso e triste.

Spero che questa esperienza salvi la sua vita e quella di tanti altri, che aiuti chi cade nel suo stesso vizio. Ora si sta allenando e sabato (quando è in programma Newcastle-Crystal Palace, ndr) potrebbe anche giocare. Ha capito che deve affrontare questo problema in maniera determinata. Il club in questo momento è assolutamente al suo fianco».