Scommesse, 7 mesi di squalifica per Fagioli: accordo per il patteggiamento, stagione finita

Sta per arrivare la prima sentenza nel caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Nicolò Fagioli, secondo indiscrezioni riportate da Sky, ha trovato l'accordo per il patteggiamento con la Procura federale: il centrocampista della Juventus sarà squalificato per sette mesi e per cinque sarà impegnato nei servizi sociali.

Tonali e le scommesse, parla l'agente: «Ora la sua partita più importante è contro la ludopatia»

Una netta riduzione di pena per il giovane (il minimo, se condannati a processo, è di tre anni) frutto della proficua collaborazione con il pm e del pentimento del ragazzo.

Stagione finita quindi per Fagioli, che tornerà in campo, salvo sorprese, nella stagione 2024/25.