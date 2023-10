Di Canio: «Ho detto no a Mancini, mi voleva come vice in Arabia. Scommesse? I club devono punirli»

Paolo Di Canio ha detto no all'Arabia Saudita. A raccontarlo è stato proprio l'ex attaccante della Lazio, in un'intervista a La Stampa: «Non ho detto no solo ai petrodollari, perché sarebbe stata un’importante esperienza in un calcio che investe per crescere e affermarsi. Roberto Mancini non mi aveva proposto un ruolo marginale, mi voleva come secondo allenatore in campo per addestrare e migliorare i calciatori».

Paolo Di Canio: «Lazio, sveglia o così affondi: Sarri deve dare la scossa. Garcia sta smontando il Napoli. Lukaku? Attaccante anni '80»

«La sua stima mi ha inorgoglito», ha detto Di Canio, «anche perché non abbiamo un rapporto speciale: qualche partita a padel, due chiacchiere e nulla più, quindi se ha pensato a me è perché crede nelle mie idee e nel mio lavoro. Voglio ringraziarlo, insieme al responsabile dei contratti della Aff Abdallah: non è stato facile decidere, ho tentennato a lungo, alla fine ho scelto di seguire il cuore».

Una battuta Di Canio l'ha riservata al caso scommesse che sta coinvolgendo diversi calciatori italiani: «Credo ci sia troppo buonismo, si tende a comprendere e giustificare.

Premesso che bisogna aspettare l’esito dell’inchiesta e rispettare chi soffre di malattie come la ludopatia, voglio essere schietto: se qualcuno, con il mondo davanti, fortunato, rischia di sciupare tutto per comportamenti leggeri è un cog***ne, non un poverino. E se vengono accertate responsabilità, oltre agli organi federali anche le società devono punirli. Sennò come al solito si fanno solo belle parole».