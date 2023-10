Antonio Esposito, lo zio dell'ex Inter ammette: «Sono la fonte di Fabrizio Corona». Ma lui smentisce: «Estraneo ai fatti»

Una delle presunte fonti di Fabrizio Corona esce allo scoperto, affermando di essere lui lo zio del giocatore dell'Inter che avrebbe fornito all'ex paparazzo i nomi dei calciatori secondo lui coinvolti nel caso scommesse. L'uomo, Maurizio Petra, è lo zio di Antonio Esposito, laterale che faceva parte della rosa dell'Inter di Mourinho del triplete, senza però mai scendere in campo.

Lo zio di Antonio Esposito: sono io la fonte

«Mio nipote giocava nell'Inter: poi si è rotto tutti e due i legamenti e ha iniziato a fare il procuratore.

Ha vissuto anche l'anno della Champions senza aver mai giocato, ha vinto la Champions senza giocare, Mourinho lo adorava». Le parole di Petra pronunciate a volto coperto ieri durante la trasmissione di Rai3 Avanti Popolo, con Corona ospite in studio di Nunzia De Girolamo.

Le parole e la smentita del nipote

In una dichiarazione rilasciata al Secolo XIX l'uomo ha gettato la maschera svelando la sua identità: «Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato solo fatti veri che possono essere verificati. L'ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori». Il nipote però, non avvalora la tesi dello zio da cui prende le distanze: «Esposito si dichiara estraneo ai fatti e si difenderà nelle sedi opportune: è molto scosso», ha fatto trapelare attarverso le parole del presidente del Finale Ligure, club in cui milita attualmente.