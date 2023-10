Corona e le scommesse, attacco alla Rai: «Sono stato censurato, avevo l'audio di Zaniolo che parlava di soldi con 3 giocatori di serie A»

«Sono stato censurato!». Inizia così lo sfogo di Fabrizio Corona dopo la serata in Rai. «Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi - scrive su Instagram l'ex re dei paparazzi a proposito del caso scommesse - Purtroppo non ho potuto , come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?».

Poi il nome: «C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi.

DALLA DE GIROLAMO

Aveva annunciato con grande enfasi, da giorni, che sarebbe andato avanti a svelare quali altri calciatori sarebbero coinvolti, a suo dire, in un giro di scommesse e, invece, Fabrizio Corona, ospite ieri sera di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo su Rai3, non ha fatto alcun nuovo nome, oltre a quelli già noti. Ad una domanda della presentatrice che gli ha chiesto se lo scandalo è destinato ad allargarsi, l'ex agente fotografico ha risposto: «Dipende dalla voglia che la Procura di Torino ha di allargare a macchia d'olio su tutto il calcio coinvolto, perché il business è davvero troppo ampio e il 30% dei giocatori smetterebbe di giocare e così finisce il calcio». Per il resto, sono stati mostrati alcuni video da lui realizzati con le sue presunte fonti anonime e relativi, in particolare, ai casi di Fagioli e Zaniolo, entrambi indagati dai pm di Torino (il terzo calciatore indagato è Tonali). E Corona, in diversi passaggi dell'intervista, si è anche lasciato andare ad attacchi, non relativi nello specifico al caso scommesse, nei confronti di Luciano Spalletti, Gigi Buffon e Francesco Totti. Attacchi fuori contesto.