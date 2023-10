Fabrizio Corona in tv, i nomi del calcio scommesse nella trasmissione Rai

Martedì 17 Ottobre 2023, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 13:27

Fabrizio Corona ha dichiarato in un'intervista a La Zanzara su Radio 24 che è giusto "che la Rai lo paghi per il suo lavoro". Questa la premessa alla tanto attesa intervista che andrà in onda stasera nello show "Avanti Popolo" proprio sulla "terza rete" nazionale. Fabrizio Corona ha infatti annunciato che rivelerà tutti i nomi degli altri coinvolti nello scandalo scommesse dopo la partita della Nazionale contro l'Inghilterra, intorno alle 22:40 su Rai 3. Fabrizio Corona, Carlos (al fianco di Nina Moric) attacca il padre dopo l'intervista a Belve