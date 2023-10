Corona accusa un altro giocatore della Roma: «Azmoun guarda le corse dei cavalli in tribuna». E annuncia nuove rivelazioni

Fabrizio Corona tira in ballo un altro calciatore della Roma, l'iraniano Sardar Azmoun. A detta dell'ex agente fotografico - stando ad un video pubblicato sul sito Dillingernews.it - in tribuna allo stadio Olimpico, mentre la squadra giallorossa giocava, il calciatore avrebbe guardato sul telefonino «una corsa di cavalli». «Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita», scrive il sito di Corona.

Fabrizio Corona, Carlos (al fianco di Nina Moric) attacca il padre dopo l'intervista a Belve: «In tv per soldi ed ego. Mia madre non ha rubato nulla»

Nel video incriminato, registrato con un telefonino, si vede un giovane con un cappello in testa che sta guardando sul cellulare probabilmente una corsa di cavalli. «Starà scommettendo? Ah saperlo! Ecco il video», scrive il sito dell'ex re dei paparazzi, che sostiene pure che quel giovane sarebbe Azmoun.

Zalewski, Corona pubblica audio della fonte

«Fabrizio, guarda ieri è successo il finimondo, mi sono venuti a cercare, mi hanno chiamato, minacciato, te lo chiedo per favore non mettere il continuo dell'audio, mi rovini del tutto». È questo il contenuto di un audio postato oggi dai canali social di Fabrizio Corona nel quale, secondo l'ex agente fotografico e il suo sito Dillingernews.it, uno dei suoi presunti «informatori», sul caso delle scommesse che coinvolge anche calciatori, dimostra di essersi «spaventato», facendo marcia indietro.

Il sito dell'ex re dei paparazzi fa riferimento, infatti, ad alcune smentite comparse sui media nelle ultime ore da parte di presunte «gole profonde». Chissà, scrive il sito di Corona, «se è la stessa che, qui sotto (ossia nell'audio, ndr), invoca Fabrizio di non usare le prove perché è stato minacciato dopo le prime rivelazioni. E di fronte a un diniego (ormai è troppo tardi per tirarsi indietro anche perché esistono decine di telefonate registrate, video inviati, etc) ha minacciato - si legge ancora su Dillingernews.it - di dire che è tutto falso». «Comunque oggi è il giorno della verità», scrive ancora il sito.

Nuove rivelazioni

«Alle 17 vi mostreremo un altro giocatore della Roma, questa volta in video, che scommette in tribuna mentre guarda la partita della sua squadra. E alle 20, come aperitivo pre-nazionale, ecco uno degli audio che ci rivela che un certo Nicola scommetteva… E certo che scommetteva!». L'appuntamento con Corona, conclude il sito, «è da Nunzia de Girolamo» stasera nella trasmissione "Avanti Popolo" su Rai3 «dopo la partita dell'Italia».