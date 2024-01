Soulè e Kaio Jorge trascinano il Frosinone: la Juventus può sorridere. Ecco quanto valgono i due calciatori

Vittoria in rimonta del Frosinone sul Cagliari, grazie ai gol di Mazzitelli, Kaio Jorge e soprattutto alla perla su punizione di Matias Soulè. Un successo, quello dei ciociari, che può far piacere anche alla Juventus, visto che sia Soulé che Kaio sono di proprietà del club bianconero. In estate hanno cambiato maglia per cercare di trovare continuità e minutaggio. A giudicare da queste prime 21 partite possiamo dire che per la Juventus la scelta di mandarli in prestito si è rivelata decisamente azzeccata. Il loro valore di mercato è decisamente aumentato e per i bianconeri potrebbero rivelarsi anche due pedine di scambio molto preziose. Soulé ad oggi ha un valore di mercato di circa 25-30 milioni di euro, decisamente superiore a quello di Kaio Jorge (3-6 milioni di euro) che paga il lungo infortunio.

I numeri di Soulè

Matias Soulè è sicuramente una delle grandi rivelazioni della Serie A di quest'anno. Da quando è arrivato a Frosinone è diventato il leader tecnico della squadra di Eusebio Di Francesco, il giocatore capace di spostare gli equilibri grazie alle sue giocate. Contro il Cagliari ha inventato una perla su calcio di punizione, dimostrando di avere anche straordinarie doti balistiche. Si tratta del gol numero 9 del suo campionato, il terzo nelle ultime 4 giornate.

L'argentino è vicino alla doppia cifra ed è sempre più il faro del Frosinone. La Juventus può sorridere all'idea di riaccoglierlo a fine stagione a Torino.

I numeri di Kaio Jorge

Anche Kaio Jorge è di proprietà della Juventus e anche lui si sta mettendo in mostra, soprattutto nelle ultime giornate. Dopo un lungo infortunio che gli è costato un anno di inattività, il brasiliano è ripartito da Frosinone e negli ultimi mesi sta iniziando a dare le risposte giuste. In 11 presenze ha realizzato 2 gol, tra cui quello di oggi contro il Cagliari che nei minuti di recupero ha messo il sigillo sulla vittoria dei ciociari.