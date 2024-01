Napoli-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere la finale di Supercoppa

Napoli e Inter sono pronte a giocarsi la finale di Supercoppa italiana a Riyad che decreterà il primo trofeo della stagione. Entrambe sono reduci da un secco 3-0 nelle rispettive semifinali contro Fiorentina e Lazio e arrivano all'appuntamento con grande fiducia e consapevolezza.

La squadra di Mazzarri se la vedrà con quella di Simone Inzaghi nella serata di lunedì 22 gennaio a Riyad. Qualche dubbio di formazione da sciogliere ancora per i due allenatori che, però, hanno dei punti fermi ben precisi. Per il Napoli verso la riconferma Simeone, in gol contro la Fiorentina pochi giorni fa. Per i nerazzurri confermatissima la coppia Thuram-Lautaro.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.All: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.All: S.Inzaghi.

Orario e dove vederla

La finale di Supercoppa tra Inter e Napoli andrà in scena lunedì alle ore 20 all'Al -Awwal Stadium e sarà visibile in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it, disponibile anche per tablet, smartphone e laptop.