Orsato, l'ultima in Europa per l'arbitro italiano: le lacrime al triplice fischio di Psg-Dortmund

L'ultimo fischio di Daniele Orsato in Europa è arrivato ieri sera, in occasione della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. L'esperto arbitro italiano ha diretto l'ultima gara in carriera a livello europeo (almeno per quanto riguarda i club) e non è riuscito a trattenere le lacrime. Proprio al triplice fischio, il fischietto di Schio si è asciugato le lacrime ed è stato poi avvicinato dai suoi collaboratori, Giallatini e Carbone, che lo hanno abbracciato.

Uefa, annunciati i 18 arbitri per Euro2024: ci sono i due italiani Orsato e Guida e l'inglese Anthony Taylor

Il 48enne Orsato non ha concluso definitivamente la sua carriera in competizioni internazionali. Infatti sarà uno dei due arbitri italiani insieme a Guida a prendere parte all'Europeo in Germania.

Euro2024 sarà la sua ultima competizione europea in assoluto ma a livello di club la sua carriera europea si è conclusa ieri al Parco dei Principi. L'ultimo ballo per l'arbitro italiano più rappresentativo ad oggi a livello interrnazionale. Non è ancora noto se al termine della stagione Orsato deciderà di ritirarsi o di proseguire in Serie A.