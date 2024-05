Club Brugge-Fiorentina, dove vedere la semifinale di Conference (in tv e streaming): orario e perché si gioca mercoledì

Mancano solo 90 minuti alla Fiorentina per conoscere il suo futuro: sarà finale di Conference League oppure passerà il Brugge? Stasera, in Belgio, la Viola cercherà ancora una volta di conquistare l'ultimo atto della competizione in cui ha già giocato lo scorso anno. Quella volta, l'avversario era il West Ham e all'Eden Arena è arrivata la vittoria per 2-1 proprio degli inglesi. Un risultato che la Viola cercherà di vendicare sperando di ottenere il pass per la finale di quest'anno. Con la mente ad Atene, la Fiorentina può contare sul 3-2 dell'andata ottenuto negli ultimi secondi del recupero con il gol di Nzola.