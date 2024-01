Lecce-Juventus, Allegri vede il sorpasso: «Guardie e Ladri? Una battuta, puntiamo a un posto in Champions. Rabiot e Chiesa out»

A Lecce senza Chiesa e Rabiot, due assenze pesanti dell’ultimo minuto in casa Juventus. Massimiliano Allegri lo ha rivelato in conferenza stampa alla vigilia del match del Via del Mare: «Adrien ha un affaticamento al polpaccio e non vogliamo correre rischi. Mentre per Chiesa è un riacutizzarsi del problema al ginocchio, post trauma contusivo, le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni». L’ex viola ormai è un caso, a caccia di una continuità che non è mai riuscito a trovare per motivi fisici dopo l’infortunio al legamento crociato, e a giugno la Juventus rifletterà sul suo futuro.

Intanto la Juve vede la vetta della classifica, con tre punti a Lecce sorpasserebbe l’Inter. «La mia frase su “Guardie e Ladri” ha fatto discutere? Magari ha fatto divertire… Era solo una battuta in un post gara su un gioco a cui giocavamo da bambini, per descrivere una squadra davanti e una che insegue. Ma il nostro vero inseguimento è al posto in Champions.

Kean? Ho parlato con lui per sapere come sta e sta bene, al mercato pensano i dirigenti».

Allegri continua a dribblare ogni ipotesi di scudetto: «Sono 3 punti importanti a Lecce, ma l’Inter è una squadra forte ed è la favorita. Ci son dei cavalli che hanno bisogno dei paraocchi e altri che non ne hanno bisogno. La differenza è che ad alcuni dà fastidio avere un cavallo vicino, e magari frenano. La Juve non ha il paraocchi, il calcio vive di equilibri, se non fai risultato una settimana puoi rovinare la stagione». Vlahovic dovrebbe giocare insieme a Yildiz in attacco: «Dusan è cresciuto molto in campo, un altro passo avanti verso la completa maturità ».