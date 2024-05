Cesar Luis Menotti, morto a 85 anni l'ex ct dell'Argentina: era ricoverato in ospedale per anemia

Si è spento Cesar Luis Menotti. Lo storico commissario tecnico dell'Argentina era ricoverato in ospedale a Buenos Aieres per una forte anemia. Aveva 85 anni l'ex allenatore che nel 1978 conquistò la Coppa del Mondo alla guida dell'Albiceleste, trascinata da Mario Kempes.

L'annuncio

L'annuncio dell'AFA: «La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco!».

Chi era Cesar Luis Menotti

Quel mondiale rimarrà per sempre nella storia dell'Argentina, in quanto il primo della storia della nazionale e porta la firma di Menotti. La sua famiglia era originaria di Ancona ma la sua città natale è Rosario, la stessa di Leo Messi. Tra il 1960 e il 1970 è stato calciatore professionista, vestendo le maglie di Rosario Central, Racing, Boca Juniors, Santos. Con il Boca ha vinto il campionato argentino, col Santos invece quello Paulista. Poi gli inizi da allenatore nel '71 alla guida dell'Huracan, vincendo anche il titolo nel 1973. Menotti ha allenato anche in Europa, prima al Barcellona (ha vinto una Supercoppa di Spagna) e poi all'Atletico Madrid, con una brevissima parentesi in Italia alla Sampdoria nel 1997; sfortunata, in quanto venne esonerato dopo sole otto giornate. Nella sua carriera Menotti ha incrociato anche Diego Armando Maradona.

Prima del Mondiale '78 Menotti convocò Diego, lasciandolo però fuori dalla lista dei convocati per il torneo, vista la giovanissima età del 10 ex Napoli.