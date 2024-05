Beltran manda la Fiorentina in finale di Conference: 1-1 col Brugge, decisiva la vittoria dell'andata

La Fiorentina conquista la finale di Conference League ad Atene, la seconda consecutiva, e questa volta Vincenzo Italiano vuole la coppa. La Viola trova nel finale il pareggio in Belgio contro il Club Brugge (1-1) e passa il turno grazie al 3-2 dell'andata.

La partita

Una partita che si era complicata per il club toscano e che sembrava stregata. Tre legni colpiti, una traversa nel primo tempo di Kouamé, due nella ripresa centrate da Biraghi su punizione e ancora da Kouamé di testa. Nellla prima frazione di gara il Brugge passa in vantaggio con De Cuyper e pareggia i conti nel doppio confronto. La Fiorentina non molla e attacca senza timore ma la fortuna non sembra essere dalla sua parte. Almeno fino al minuto 82' quando Nzola (decisivo all'andata col gol vittoria) si guadagna il calcio di rigore per il colpo sul volto subito dall'avversario. Dal dischetto si presenta Lucas Beltran che è glaciale nel trasformare il penalty e firmare l'1-1 a 5 dalla fine. L'arbitro concede 7 minuti di recupero e Terraciano è prodigioso sull'attaccante del Brugge, compiendo un miracolo più che decisivo.

Alla fine è il gol dell'argentino a sancire il passaggio in finale per la Viola. Adesso la Fiorentina attende di scoprire la sua avversaria, una tra Olympiacos e Aston Villa (in campo giovedì sera).

Quando è la finale di Conference League

La finale di Conference League andrà in scena allo stadio Agia Sophia AEK di Atena il 29 maggio alle ore 21. La Fiorentina è la prima finalista e attende la vincitrice tra Olympiacos e Aston Villa.