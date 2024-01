Calciomercato live, ultime notizie oggi: Juventus, domani le visite di Djalò. Fiorentina e Bologna su Castro del Velez. Napoli, sprint per Lukic

Mancano solo 10 giorni alla fine di gennaio e con esso anche il calciomercato invernale si appresta a concludersi. Ci sono ancora giorni per le squadre di Serie A per rinforzarsi, con la Juventus che è pronta a migliorare il proprio reparto arretrato grazie all'arrivo di Tiago Djalò che domani svolgerà le visite mediche. Il Napoli continua a cercare un centrocampista centrale e gli sforzi si sono concentrati sull'ex Torino Sasa Lukic. Il Bologna continua a seguire Santiago Castro del Velez, per cui si sta interessando anche la Fiorentina. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.

Calciomercato live ultime notizie oggi: Juve, tutto su Koopmeiners. Milan, Pioli: «Lavoriamo per un difensore». Napoli, Ngonge ha firmato