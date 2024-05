«Milan 1994, più che una squadra»: arriva la docuserie originale Sky

Da domani, martedì 7 maggio, arriva «Milan 1994, più che una squadra», una produzione originale di Sky Sport, disponibile anche in streaming su Now e on demand. La docuserie è formata da due episodi da un’ora ciascuno e il primo andrà in onda in diretta alle 19 di martedì 7 maggio, mentre la seconda puntata alle 14.30 di sabato 18 maggio. La docuserie racconta tutte le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, e dal primo trionfo in Champions League per l’allenatore Fabio Capello.

Franco Baresi (Capitano del Milan 1982-1997), Alessandro Costacurta (25 trofei con il Milan, di cui 5 Coppe Campioni/Champions League e 2 intercontinentali), Filippo Galli («Lo squalo bianco di Villasanta», al Milan dal 1981 al 1996. Con i rossoneri, in tredici stagioni, ha vinto 5 campionati, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee, 4 Supercoppe italiane), Paolo Maldini (27 trofei conquistati in carriera col Milan, calciatore dell'anno per World Soccer nel 1994), Mauro Tassotti (Capitano del Milan il 18 maggio ‘94). Basterebbero questi cinque nomi per indentificare non solo un singolo reparto, ma una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano: il Milan del 1994. Guidata in panchina da Fabio Capello, quella formazione era composta da grandi campioni che erano cresciuti insieme sin dal vivaio, e insieme avevano già vinto, ma volevano superarsi e vincere ancora. Nasce dalle loro voci e da quelle del "genio" Dejan Savicevic (8 trofei col Milan in 6 anni, 1992-1998), di Fabio Capello (4 trofei con il Milan nel ’94), Adriano Galliani (29 trofei in 31 anni con il Milan) e di tanti cronisti dell’epoca il racconto di quella squadra e della tortuosa e trionfale cavalcata di cui furono protagonisti tra il 1993 e il 1994.

Il materiale utilizzato

Milan 1994 - Più che una squadra è un minuzioso lavoro di ricostruzione giornalistica, alimentato dal copioso materiale di repertorio di Telepiù e Sky Sport, recuperato e restaurato, per ripercorrere quell’anno calcistico sospeso tra sport e politica, culminato con il trionfo rossonero in Champions League il 18 maggio 1994, nella stessa notte in cui veniva confermata in Senato la fiducia a Berlusconi.

La voce di un milanista celebre, dj Ringo riaccende il ricordo della finale del 1994 nella mente di Alessandro Costacurta che, insieme al capitano e leader di quella difesa eccezionale, Franco Baresi, restò escluso dalla sfida contro il Barcellona. Inizia così il viaggio nei ricordi. Dal prezioso archivio riemergono volti che hanno fatto la storia dei programmi sportivi sulle tv private.

Da Aldo Biscardi e Maurizio Mosca ai giovanissimi Giorgio Porrà e Fabio Caressa, già in prima linea nel racconto calcistico, sono tantissimi i contributi che hanno permesso di ricostruire fedelmente il cammino dei rossoneri nella stagione 1993/94, a partire dalla sconfitta nella finale di Champions League del maggio 1993, contro l’Olympique Marsiglia. Poi lo scandalo che portò alla squalifica dei francesi, il mercato a sorpresa con l’arrivo di Desailly, grazie alla spericolata operazione di Galliani, il caso Savicevic; la doppia sconfitta nelle coppe, il 14° scudetto, la doppia squalifica di Costacurta e Baresi e le provocazioni di Johann Cruijff alla vigilia della finale. Tutto questo scandito dalle vicende politiche che stavano letteralmente ribaltando lo scenario del Paese.

La narrazione prosegue incalzante con le oltre trenta voci di repertorio dei protagonisti dell’epoca (tra cui calciatori, giornalisti, politici, uomini di spettacolo) e le testimonianze attuali di Fausto Bertinotti (nel ‘94 Segretario di Rifondazione Comunista), Paolo Mieli (nel ‘94 direttore del Corriere della Sera), Santi Nolla (direttore del Mundo Deportivo), Licia Granello (nel ’94 giornalista di La Repubblica), Paolo Condò (nel ’94 giornalista di La Gazzetta dello Sport), Alberto Costa (nel ’94 giornalista del Corriere della Sera), Carlo Pellegatti (nel ’94 giornalista per le reti Fininvest), Luca Serafini (nel ’94 giornalista di TELE+), Gianni Visnadi (nel ’94 giornalista di Tuttosport) e degli ex avversari Lorenzo Minotti (vincitore della Supercoppa ’93 col Parma) e Hristo Stoichkov (attaccante del Barcellona di Cruijff finalista in Champions nel 1994).