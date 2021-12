Lazio, basta mal di trasferta. Ma dopo l'Europa...

Archiviato il pareggio contro il Galatasaray, la Lazio assapora il ritorno in campo in Serie A. Con 25 punti a braccetto con la Roma, i biancocelesti vedono lontane le speranze per il quarto posto. L’Atalanta dista già 9 punti e la gara col Sassuolo diventa fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalla zona europea. Sarri nel frattempo ha già messo tutti sull’attenti in merito ai neroverdi: “Hanno un palleggio fuori categoria e stanno facendo grandi risultati”. Oltre alla squadra di Dionisi però la Lazio dovrà stare attenta ai propri limiti.

Lazio, le statistiche in trasferta

Si torna a giocare in trasferta e non è una buona notizia. Le gare lontano dalle mura amiche sono un punto debole della squadra del Comandante. I biancocelesti al momento sono 12esimi in questa speciale classifica: 8 punti in 8 gare. Un punto di media a partita, decisamente poco per puntare a qualcosa di grande. Sono solamente due i trionfi in trasferta, entrambi segnati dallo stesso risultato (1-3, ndr). Si tratta di Empoli e Genova contro la Sampdoria. L’attuale ottavo posto è quindi dovuto da un rendimento fuori casa che lo stesso tecnico difficilmente si spiega: “Non mi era mai capitata prima questa altalena di risultati, ma dobbiamo risolvere. I campi sono uguali ovunque”.

Sarri, che fatica dopo l’Europa League

Ma non è finita qui. Tra i punti deboli della Lazio di Sarri vanno considerate anche le gare di Serie A post Europa League. Le cinque giocate subito dopo la rassegna europea sono corrisposte quasi sempre a prestazioni sotto tono, e neanche poco. In seguito alla trasferta col Galatasaray la Lazio ha pareggiato in casa contro il Cagliari (2-2, ndr). Subito dopo la sfida interna contro la Lokomotiv Mosca è arrivata la batosta di Bologna (3-0, ndr), senza Immobile.

In seguito allo 0-0 dell’Olimpico contro il Marsiglia i biancocelesti sono andati incontro ad un’altra brutta figura: 4-1 a Verona contro l’Hellas, con conseguente ritiro a Formello di tre giorni. Il ritorno col Marsiglia ha fatto tornane il sereno anche in Serie A col 3-0 rifilato alla Salernitana, ma dopo la gara in Russia con la Lokomotiv è arrivata probabilmente la prestazione peggiore: 4-0 a Napoli senza dare mai la sensazione di reagire. Sono perciò 4 i punti in 5 partite dopo l’Europa League, viziati da tre ko in tre trasferte. Ora arriva quella col Sassuolo e come se non bastasse Sarri non avrà a disposizione un titolarissimo come Milinkovic. I numeri parlano chiaro, ma è il momento di cambiare rotta.