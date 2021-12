Lazio, Hysaj posa col nuovo bolide: «My new toy»

Dopo sei stagioni importanti a Napoli, Elseid Hysaj prosegue il suo adattamento nella nuova realtà. Alla Lazio il terzino albanese ha ritrovato il mentore Sarri, l’allenatore con il quale ha giocato più gare da professionista (262, ndr). Il Comandante lo ha voluto fortemente nella capitale e i dati lo confermano: 20 presenze in 22 gare e un 1 gol contro lo Spezia in campionato. Nonostante appena arrivato nello spogliatoio il classe ’94 si è trovato in prima persona a dover aiutare i nuovi compagni a comprendere Sarri con l’aiuto di Reina.

La nuova macchina di Hysaj

Tra fascia destra e sinistra Hysaj non ci ha messo molto a prendersi la scena e come ricompensa durante il periodo natalizio si è fatto un regalo. Da buon terzino propenso alla corsa l’albanese ha sfoggiato sui propri canali social la sua nuova automobile. Si tratta di una Porsche 911 GT3 RS nera con tanto di spoiler posteriore. “My new toy”, così ha definito il nuovo gioiellino il calciatore. Con lui Babbo Natale è stato molto generoso, altro che giocattolo.