Il Bologna pareggia 0-0 con il Torino, adesso la Roma può accorciare sul quarto posto

Il Bolgona frena a Torino, non andando oltre lo 0-0. Una partita complicata per la squadra di Thiago Motta che soffre l'assenza di Ferguson e non riesce a trovare il varco giusto per sbloccarla. Anzi, è la squadra di Juric ad andare più volte vicino al vantaggio. Prima con la traversa di Sanabria, poi con l'occasione di Zapata respinta da Skorupski.

Frenata del Bologna: la Roma può approfittarne

I rossoblù costruiscono qualche occasione pericolosa, nel primo tempo con il diagonale di Zirkzee e con la rasoiata di Aebischer; nella ripresa ancora con l'iniziativa personale di Zirkzee che non trova lo specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic. I granata anche nel secondo tempo flirtano col vantaggio e ci vuole uno straordinario Skorupski per evitare il gol di Ilic da pochi passi. Un piazzato a botta sicura che viene respinto dall'intervento felino del portiere rossoblù. Il Bologna ci prova nel finale ma non riesce a trovare il guizzo.

Frenata nella corsa Champions per i ragazzi di Motta che ottengono solo un punto e si portano a -1 dalla Juventus (in campo domenica). Quello del club emiliano potrebbe essere un passo falso, dal momento che la Roma giocherà domenica e avrà la possibilità di accorciare sul quarto posto, portandosi a soli 2 punti dai rossoblù.

Anche al termine della giornata, però, il quarto posto sarà del Bologna. I giallorossi sfideranno proprio la Juventus all'Olimpico nel big match della 35a giornata. In caso di pareggio la squadra di Thiago Motta avrebbe la soddisfazione maggiore, in quanto i punti persi a Torino non peserebbero così tanto.