Festa a Khan Younis matrimonio di massa "contro la guerra ingiusta"

Musica, canti e danze: palestinesi sfollati della città di Khan Younis hanno festeggiato cinque coppie che si sono unite in matrimonio; la cerimonia nuziale comune è stata organizzata dal Ministero dello Sviluppo Sociale del governo di Hamas e dal comitato di soccorso della città nel Sud della Striscia di Gaza, al grido di "nozze nonostante le ferite", per "sfidare questa guerra ingiusta che prende di mira bambini e donne". Gli organizzatori hanno spiegato di aver preparato l'evento per dieci giorni, offrendo aiuto alle coppie che dovevano sposarsi con tende, materassi, coperte, cibo, medicinali e articoli per la casa.