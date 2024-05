Salernitana-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo il pareggio in Francia nella semifinale d'andata di Europa League contro il Marsiglia, l'Atalanta torna in campionato per continuare a macinare punti in chiave Champions. Nella giornata di lunedì la squadra di Gasperini farà visita alla Salernitana, già aritmeticamente retrocessa. Potrebbe riposare Scamacca, reduce dal gol in Europa e attualmente in una forma smagliante come mai prima d'ora. Spazio a El Bilal Touré al fianco di Lookman.