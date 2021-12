Lazio, seduta di ripresa con i titolari a parte. Luis Alberto non si è allenato

È stato un risveglio con un pizzico di rammarico quello della Lazio. I biancocelesti hanno al momento rimandato l’approdo agli ottavi di finale di Europa League e attendono il sorteggio di lunedì a Nyon per capire chi sarà l’avversario nello spareggio. Prima di quest’ultimo però ci sarà un nuovo impegno ufficiale da sostenere, e neanche così semplice. I biancocelesti domenica alle 18:00 saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium. Per questo è già iniziata la preparazione al match.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio, Muslera contestato all’Olimpico: cori e fischi per... CALCIO Ranking Uefa, la posizione delle italiane dopo il turno europeo CALCIO Lazio, l'addio di Vavro: «Mi alleno ma non gioco,...

Probabile formazione Lazio

Stamani, come ogni seduta di ripresa la Lazio è stata divisa in due gruppi. I titolari contro il Galatasaray hanno svolto una seduta differenziata. Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Milinkovic (squalificato domenica) sono rimasti nelle strutture interne di Formello. Hysaj, Marusic, Leiva, Basic, Pedro, Immobile e Zaccagni hanno scaricato il lavoro fatto in palestra con degli allunghi a secco, chi con le scarpe da ginnastica e chi con gli scarpini, per poi rientrare negli spogliatoi.

Come sta Luis Alberto

Per tutti gli altri mister Sarri e il suo staff hanno preparato una seduta tecnica culminata con una partitella a campo ridotto. Presenti anche i subentrati di ieri sera Lazzari, Cataldi e Felipe Anderson. Non si è visto invece Luis Alberto. Il Mago negli ultimi giorni ha accusato qualche fastidio. “Non ha una lesione poiché gli esami svolti hanno dato esito negativo, ma non lo avrei neanche schierato”, questa la spiegazione del Comandante nel post partita in conferenza. Le condizioni dello spagnolo saranno valutate domani, giorno di rifinitura. Oltre al Mago non si è allenato neanche Akpa Akpro.