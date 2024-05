Il tecnico dellaalla vigilia della partita contro la Juventus: «Ho parlato non più tardi di ieri con i presidenti. È una squadra che non ha mai vinto nulla in Germania, ha sempre fatto ottime squadre, rivenduto per alimentarsi. Però ha lavorato in una direzione corretta. Con caratteristiche fisiche, di gamba, tecniche, sono cose che andrò a richiedere a giugno».