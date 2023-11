Sabato 25 Novembre 2023, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 06:49

ROMA Non ci voleva. Romagnoli si ferma sul più bello. Proprio alla vigilia del match con la Salernitana arriva la doccia fredda. Il difensore è out per la gara del pomeriggio all'Arechi ma quello che più preoccupa è che ad oggi è molto difficile immaginarlo in campo contro il Celtic. Inutile girarci intorno: a Formello già studiano le alternative (Gila) con Sarri che si è già messo l'anima in pace.

Ci risiamo, quindi. Romagnoli prova a correre, ma dopo qualche metro è costretto a fermarsi e tornare negli spogliatoi. Se il dietrofront di mercoledì non sembrava destare sospetti, ieri il fastidio al polpaccio destro è aumentato, costringendo Alessio a non partire per Salerno (quasi zoppicava all'uscita da Formello). Un problema non da poco per Sarri, che ora attende i nuovi esami previsti per oggi. Ma la distrazione muscolare emersa lascia poche speranze in vista della Champions. Tutto ci voleva tranne che lo stop di un onnipresente come il numero 13 sempre in campo finora mentre c'è anche Casale ai box.

Nel momento in cui sarà obbligata a vincere, la Lazio dovrà puntare su una coppia quasi inedita davanti a Provedel, visto che Gila e Patric hanno giocato dal 1' solamente una volta all'Olimpico contro lo Sturm Graz (2-2) nell'ottobre 2022. L'ex Real Madrid passerà perciò dal mal di pancia per gli zero minuti stagionali all'esordio con la Salernitana e la possibilità di replicare anche nell'Europa che conta. A questo punto sarebbe stato meglio avere a disposizione l'esperienza di Bonucci? A posteriori tutto è lecito, ma la realtà è che la difesa biancoceleste è in piena emergenza. Per questo motivo è stato convocato anche il giovane capitano della Primavera, Ruggeri. Sulle fasce ci saranno Lazzari e Marusic, con Hysaj in preallarme per il centro della retroguardia. A centrocampo sarà il turno di Guendouzi, Cataldi e Kamada. Davanti almeno è rientrato Zaccagni. Il numero 20 spera addirittura in una chance così come Isaksen, ma Sarri vuole puntare su Felipe Anderson, Immobile e Pedro per proseguire il filotto di vittorie a Salerno.

Una partita speciale per Lotito. Il patron non dimentica la costrizione a «svendere» la Salernitana. Per questo ieri è tornato a parlare alla squadra a Formello come non faceva da tempo, alla vigilia di due snodi importanti della stagione: «Abbiamo due partite determinanti all'orizzonte e la prima sarà quella di domani (oggi, ndc). Se combatteremo e ci metteremo il sangue allora vedrete che ne usciremo vincitori». Questo l'incitamento seguito dall'applauso dei giocatori in partenza per Salerno, dove nel settore ospiti ci saranno 500 tifosi mentre per la gara col Celtic già si è oltre quota 43mila. Una risposta importante che agli spettatori presenti potrebbe valere uno sconto anche col Cagliari come ha rivelato Lotito: «Se si comportano bene e verranno copiosi allo stadio in Champions allora ci sarà un premio». In realtà il marketing ha tutto pronto. Magari con i tre punti in tasca potrebbe subito svelarlo.