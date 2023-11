Salernitana-Lazio: dove vederla e quando, probabili formazioni, arbitro e classifica

Sarà un Salernitana-Lazio determinante su tutti i fronti. I padroni di casa proveranno a sfruttare in ottica salvezza le assenze importanti dei biancocelesti che però a loro volta per lo stesso motivo cercheranno uno scatto Champions in casa dei campani. Il match dell'Arechi potrà dire molto sul cammino delle due squadre, costrette a rinunciare a pezzi importanti delle rispettive formazioni. Sarri infatti oltre a Luis Alberto (squalificato) e Casale (infortunato), dovrà fare a meno dell'onnipresente Romagnoli, sempre in campo finora e adesso out per un problema al polpaccio destro. Pippo Inzaghi invece non avrà il suo miglior marcatore, Dia, e Tchaouna, ma ritroverà Candreva dal 1'.

