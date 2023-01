Venerdì 13 Gennaio 2023, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 07:56

Roma-Genoa 1-0, ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

Mai impegnato, prende soltanto tanto freddo. Si riscalda nella ripresa con un paio d'interventi d'ordinaria amministrazione. Nel finale è graziato da Aramu.

MANCINI 6

Si limita a presenziare la posizione. Nel finale è preso contro tempo nell'occasione capitata a Aramu.

KUMBULLA 6,5

In avvio Coda gli crea qualche grattacapo. Poi gli prende le misure e sbroglia qualche situazione intricata. Ha bisogno di giocare, solo così può trovare continuità. Non partiva titolare dal 30 agosto, un'eternità.

IBAÑEZ 6,5

In assenza di Smalling, il brasiliano veste i panni del leader.

ZALEWSKI 6

Quando spinge mette in difficoltà Czyborra. Il problema è che lo fa soltanto un paio di volte.

MATIC 6

Il professore detta il ritmo che a dir la verità non è un granché fino a quando non entra Dybala.

BOVE 6

Mourinho gli concede una chance, Edoardo non sfigura. Attento, in pressione, rischia anche il tiro da fuori. Anche per lui, come per Kumbulla, non è semplice giocare poco e farsi trovare pronto.

EL SHAARAWY 5,5

Prova in almeno tre occasione la conclusione da fuori, non trovando mai lo specchio. C'è poco da fare, quando parte dal via incide molto meno di quando invece viene impiegato in corsa. Ormai non può più essere un caso.

PELLEGRINI 6,5

Pallone filtrante per Abraham, abile come al solito a disegnare traiettorie insidiose dai calci da fermo. Sfortunato alla mezz'ora quando colpisce l'incrocio. È il migliore nel primo tempo ma è costretto ad uscire. Dopo una rincorsa a metà campo sente tirare il flessore. Da valutare.

ABRAHAM 5,5

Ha la palla buona al 21' ma trova Martinez ben piazzato. Poi come spesso gli è capitato in stagione sparisce. Fortuna vuole che venga pescato in fuorigioco perché il gol che si divora sullo 0-0 centrando Martinez da due passi è incredibile.



CRISTANTE 6

La squadra si giova del suo ingresso. Meno palloni persi, più tranquillità nelle giocate.

SPINAZZOLA 6

Chiamato in causa nel momento in cui la Roma deve attaccare ma come al solito a risolvere tutto ci pensa Dybala.

CELIK 6

Entra al posto di un esausto Zalewski. Dà una mano ai compagni nel forcing finale del Genoa.

TAHIROVIC NG

Alza il muro.

MOURINHO 6

Pensieroso, nascosto in panchina, si alza una volta nel primo tempo e un'altra nella ripresa. La sensazione magari sarà sbagliata ma appare svuotato. A rianimarlo ci pensa Dybala.