Mercato Roma, Shomurodov verso il Torino. Karsdorp piace al Monza, ma il nodo è l’ingaggio

Qualcosa si muove sul mercato della Roma. In uscita, ovviamente. Perché prima di poter comprare, è necessario vendere. Tiago Pinto sta trattando con il Torino per la cessione di Shomurodov, ma solo a titolo definitivo. L’uzbeko è stato pagato l’estate di un anno e mezzo fa 18 milioni, adesso ne vale la metà. Mourinho non lo ha quasi mai utilizzato facendo crollare il suo valore e quando è stato chiamato in causa non ha mai brillato.

Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta dei granata per il prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12. Le cifre sarebbero in linea con quelle richieste da Pinto (anche se il prezzo del cartellino era fissato a 14), ma è necessario per la Roma sostituire il diritto con l’obbligo o con l’obbligo condizionato a obiettivi semplici da raggiungere. Solo così può aprirsi una porta sul mercato in entrata. Intanto, rientrerà a Trigoria Villar che ha trascorso gli ultimi sei mesi alla Sampdoria con un rendimento insufficiente, verrà girato al Getafe in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 in base alla salvezza e al raggiungimento del 50% delle presenze. Ancora da sciogliere il nodo Karsdorp: la Roma vuole venderlo a titolo definitivo a circa 12 milioni, ma nessun acquirente è disposto a spendere una cifra simile. È più probabile che l’olandese, visto il rapporto deteriorato con Mourinho, lasci Trigoria in prestito con diritti di riscatto. Tra i club interessati c’è il Monza che, però, ha qualche perplessità sullo stipendio da 2,2 milioni fino al 2025. Sullo sfondo ci sono anche Southampton e Bournemouth. Sull’altra fascia c’è Vina, anche lui a un passo dalla cessione: piaceva al Betis che però nelle ultime ore sembra aver ripiegato su Abner, terzino sinistro dell'Athletico Paranaens. Capitolo rinnovi: l'agente di Smalling è a Trigoria per trattatare il prolungamento del difensore in scadenza a giugno 2023.