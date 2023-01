Giovedì 12 Gennaio 2023, 23:11

Finalmente lui, e sempre lui. Eccolo, Dybala. Il colpo del campioncino del mondo regala la vittoria alla Roma contro il Genoa e la lancia verso i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Napoli-Cremonese.

E’ bastata una giocata delle sue, diciannove minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, quando la partita non si sbloccava e sembrava sempre più difficile farlo. Paulo prende il posto di Pellegrini, che accusa un problema muscolare (da valutare in vista di Roma-Fiorentina): un ingresso che Mou avrebbe ritardato (o evitato) volentieri, sperando di sbloccare la partita in altro modo e soprattutto prima.

La Roma ci ha provato, nel primo tempo con dodici tiri verso la porta, con solo due nello specchio. Conclusioni quasi sempre a salve, senza mai dar fastidio davvero a Martinez. Nella ripresa, Mou, stranamente quasi sempre seduto in panchina e mai partecipativo come al solito (come se fosse ancora squalificato), oltre a Dybala, inserisce anche Cristante e Spinazzola, per dare maggiore spessore e alzare il livello del match. Il Genoa è pericoloso solo nelle ripartenze e in mezzo al campo la corsa di Bove (a proposito: ma Camara che fine ha fatto?)

La rete di Dybala tranquillizza la squadra, le toglie ansia. Il più è fatto. Basta lui, come nel 2022. Aspettando anche Wijnaldum. La Coppa Italia resta un obiettivo, a Roma è considerato il trofeo di casa. Nove successi, aspettando la decima. Che la Roma non sfiora dal 2008, quanto fu Totti ad alzare l’ultimo trofeo nazionale. Tanto tempo fa. Troppo. Oggi c’è Mou, l’uomo che vince. E chissà.