Roma-Feyenoord, probabili formazioni. Mkhitaryan: obiettivo finale di Conference. Zaniolo in dubbio

Zaniolo sì, Zaniolo no. José Mourinho non ha ancora sciolto le riserve e difficilmente lo farà domani in conferenza stampa. Con il possibile ritorno di Mkhitaryan, Nicolò potrebbe sedere in panchina nell’ultima partita della stagione contro il Feyenoord. La più importante.

Roma-Feyenoord, la probabile formazione

La difesa è confermata e sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo le certezze sono Karsdorp e Zalewski sugli esterni, Cristante centrale con uno tra Oliveira e Mkhitaryan. Se dovesse essere l’armeno, allora Zaniolo giocherà con Pellegrini e Abraham, se la scelta invece ricadrà sul portoghese, allora il numero 22 si accomoderà in panchina. In unltima ipotesi, se Mkhitaryan darà forfait, allora spazio a Oliveira a centrocampo e Zaniolo nel reparto offensivo. L’ultimo allenamento prima della partenza per Tirana si terrà domani a Trigoria e sarà quello decisivo per definire le condizioni degli infortunati.