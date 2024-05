Atalanta-Marsiglia: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

L'Atalanta si prepara per scendere in campo contro il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League. I bergamaschi all'andata hanno pareggiato 1-1, con Gianluca Scamacca che ha segnato la rete del momentaneo vantaggio dopo appena 11 minuti. L'ex attaccante di Sassuolo e West Ham ha controllato bene in area un pallone e poi ha calciato a incrociare all'angolino basso. Il vantaggio però non è durato molto, con Mbemba che ha trovato il pareggio dopo appena 9 minuti con un tiro dalla distanza che ha sbattuto sul palo prima di insaccarsi.

