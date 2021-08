Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano, centrocampista della Roma e della Nazionale. È nato a Massa il 2 luglio del 1999. È uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, gioca da trequartista, da mezz'ala sinistra (suo ruolo naturale) ma anche da esterno destro, avendo una grande velocità e potenza fisica. Giocatore di piede sinistro, è dotato di un buon fisico e grande tecnica, capacità negli inserimenti e di tiro dalla distanza. Ha cominciato nelle giovanili di Genoa, Fiorentina, Virtus Entella e Inter, poi ha giocato nelle prime squadre di Entella e Inter, e infine nel 2018 si è trasferito nella Roma.

Il 12 gennaio 2020, durante l'ultima partita del girone di andata giocata all'Olimpico contro la Juventus (1-2), riporta la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione al menisco. Ritorna in campo 6 mesi dopo l'infortunio, il 5 luglio in occasione della sconfitta maturata al San Paolo contro il Napoli. In seguito all'infortunio al legamento del ginocchio sinistro riportato nel settembre 2020 con la Nazionale, è costretto a saltare tutta la stagione 2020-2021 a causa del lungo recupero. Ritorna in campo il 19 agosto 2021, nella partita di andata dei play-off di Europa Conference League vinta 2-1 contro il Trabzonspor, e (dopo più di un anno) torna al gol nella gara di ritorno vinta per 3-0 contro la squadra turca.