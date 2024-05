La Fiorentina passa in finale di Conference League se: tutte le combinazioni possibili contro il Club Brugge

Una vittoria inaspettata, arrivata solo nei minuti finali di partita, e ora 90 minuti per cercare di dare seguito al risultato. La Fiorentina ha vinto nella semifinale di andata della Conference League contro il Club Brugge grazie alla rete di Nzola nel finale di partita. L'attaccante angolano 91' ha calciato in porta colpendo il palo, ma poi sulla ribattuta ha ribadito a rete segnando il gol del 3-2. Prima di quello, ad aprire le amrcature ci ha pensato Sottil con un gran tiro a giro dopo 5 minuti, ma poi Vanaken ha equilibrato su calcio di rigore al 17'. Belotti poco prima dell'intervallo ha siglato il 2-1 girandosi bene in area, mentre il successivo pareggio è firmato da Thiago che ha siglato al termine di un contropiede. Ora, la viola scende in campo mercoledì 8, un giorno prima rispetto alla norma per le competizioni che non siano di Champions League.

Brugge-Fiorentina: perché si gioca domani 8 maggio? il motivo dell'anticipo della gara di Conference League