Leverkusen-Roma: dove vederla in chiaro e in streaming, orario e probabili formazioni

La Roma è chiamata all'impresa contro il Leverkusen per approdare in finale di Europa League. Giovedì 9 maggio, i giallorossi scendono in campo per la semifinale di ritorno contro i tedeschi. In Germania si giocheranno gli ultimi 90 minuti, in cui Dybala e compagni non possono sbagliare nulla. All'andata, infatti, i rossoneri hanno vinto 2-0 sfruttando un errore di Karsdorp nel primo tempo. Nel secondo è arrivato anche il raddoppio di Andrich che ha sfruttato il troppo spazio concesso dai difensori di De Rossi. Grande rammarico, soprattutto per le occasioni sprecate da parte di Abraham e Azmoun che a pochi metri dalla porta non hanno trovato la rete.

Dybala accelera in vista del Bayer Leverkusen: oggi era a Trigoria nonostante il giorno libero