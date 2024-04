Roma-Leverkusen, si ferma Pellegrini per affaticamento ma giovedì ci sarà. Torna Smalling

Riprende oggi la preparazione a Trigoria in vista della semifinale contro il Bayer Leverkusen. Lukaku era già rientrato ieri e oggi si sta allenando con la squadra come da tabella. Ci sarà contro i tedeschi, si piazzerà al centro dell’attacco con Dybala alla sua destra ed El Shaarawy a sinistra. Non si è allenato Pellegrini, esausto dalla prestazione di Napoli in cui ha corso 11 chilometri. Nessun problema muscolare, sta solo gestendo un affaticamento per essere in buone condizioni giovedì prossimo. Giocherà, lo ha garantito a De Rossi e domani dovrebbe rientrare in gruppo.

La sorpresa, invece, è Smalling che è tornato ad allenarsi con la squadra.

Chris si è fermato durante il recupero contro l’Udinese lo scorso 25 aprile per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Evidentemente ha alzato bandiera bianca prima che accadesse il peggio, non è escluso che domani faccia l’intera seduta con la squadra e venga convocato. Non giocherà, perché al centro della difesa ci saranno Mancini e Ndicka, con Celik e Spinazzola esterni. A centrocampo torna Paredes, assieme a Cristante e Pellegrini.