La Roma va in Champions se... Le possibili combinazioni nel confronto con l'Atalanta

A tre giornate dal termine del campionato è ancora aperta la sfida a distanza tra Roma e Atalanta per il quinto posto che significherebbe accesso alla prossima Champions League. In questo momento la squadra di Gasperini è a quota 60 punti, gli stessi dei giallorossi che, però, per differenza reti sono dietro, quindi momentaneamente sesti. Il pareggio della squadra di De Rossi contro la Juventus nell'ultimo turno ha fatto perdere terreno nella corsa al quinto posto e adesso è la Dea ad avere il boccino in mano. La Roma può ancora sperare nel quinto posto ma il destino non è più nelle sue mani. Visto il 2-0 di svantaggio in Europa League contro il Leverkusen, i giallorossi sono chamati ad una super impresa in Germania per approdare in finale ma realisticamente la Roma dovrà vincere lo scontro diretto contro l'Atalanta in campionato per sperare nel quinto posto. C'è ancora la possibilità di avere 6 squadre in Champions League, nel caso in cui una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l'Europa League e classificarsi sesta in campionato.