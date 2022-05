Feyenoord, Trauner convocato da Rangnick in Austria: è la prima in nazionale

A poche ore dalla finale di Conference League, il Feyenoord festeggia la prima convocazione in nazionale austriaca di Gernot Trauner. Il difensore, infatti, è stato chiamato dal nuovo ct Ralf Rangnick dopo l'ottima stagione a Rotterdam. Rangnick, che ha preso il posto di Franco Foda, seguiva da tempo Trauner. L'austriaco ha finora giocato 45 partite, protagonista della miglior difesa dell'Eredivisie dopo l'Ajax. L'Austria parteciperà alle prossime partite di Nations League dove affronterà Croazia (in trasferta), Danimarca (in casa), Francia (in casa) e infine ancora Danimarca.